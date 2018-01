Neues Jahr - neue Rabattaktion: Bei GOG.com werden bis zum 15. Januar 2018 um 23:59 Uhr über 100 Spiele mit Rabatt angeboten. Titel wie The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-60%), Divinity: Original Sin 2 (-10%), Absolver (-33%), Legend of Grimrock 2 (-60%), Cold Waters (-20%), Day of the Tentacle Remastered (-75%), Theme Hospital (-75%), Ruiner (-33%), Pillars of Eternity: Definitive Edition (-25%), Oriental Empires (-40%), We Are The Dwarves (-90%) etc. sind dabei. Täglich sollen ausgewählte Spiele/Rabatte auf der Webseite prominenter aufgelistet werden.