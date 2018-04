GOG.com: Gratis-Spiel beim Kauf von BattleTech und Pillars of Eternity 2 - 4Players.de

Ein Spiel kaufen, zwei Spiele bekommen: GOG.com hat eine weitere Doppelpack-Aktion gestartet. Diejenigen, die BattleTech und/oder Pillars of Eternity 2 auf GOG.com kaufen, erhalten als Bonus (zeitlimitiert) noch ein zweites Spiel dazu, das sofort gespielt werden kann. Vorbesteller/Käufer von Pillars of Eternity 2 bekommen Wasteland 2 kostenlos. Bei BattleTech gibt es Shadowrun Returns gratis.Das BattleTech-Angebot gilt für alle Vorbestellungen und Käufe bis zum 8. Mai - also bis zwei Wochen nach Veröffentlichung des Spiels. Das Pillars-of-Eternity-2-Angebot gilt für alle Vorbestellungen und Käufe bis zum 15. Mai, eine Woche nach Veröffentlichung des Spiels. Beide Angebote gelten auch rückwirkend auf alle bereits erfolgten Vorbestellungen. Vorbesteller, die Shadowrun Returns oder Wasteland 2 auf GOG.com bereits besitzen, können sich an den Kundendienst wenden, um ein Geschenk-Exemplar zu erhalten.