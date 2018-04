GOG.com: Wunschlisten-Rabattaktion gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. April 2018, 17:56 Uhr:

Bei GOG.com ist die Wunschlisten-Rabattaktion gestartet worden. Mehr als 150 der meistgewünschten Spiele (auf der Plattform) werden fortan günstiger angeboten ( zur GOG-Webseite ).Das meistgewünschte Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt sowie dessen Erweiterungen. Die Game-of-the Year-Edition wird 60% günstiger angeboten; die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine mit jeweils 50 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt die Planescape: Torment - Enhanced Edition (Rabatt von 67%). Darauf folgt Baldur's Gate 2: Enhanced Edition (Rabatt von 75%).Bei den Angeboten ( zur GOG-Webseite ) finden sich unter anderem Divinity: Original Sin 2 (15% Rabatt), Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura (35% Rabatt), Darkest Dungeon (60% Rabatt), Vampire: The Masquerade - Bloodlines (75% Rabatt), SUPERHOT (50% Rabatt), Deus Ex (85% Rabatt) und mehr als 150 weitere Spiele, die bis zu 85% günstiger angeboten werden"Die GOG.com-Wunschlisten werden vom 16. April, 15:00 Uhr bis zum 23. April, 23:59 Uhr hoffentlich ein Stück kürzer. Und gleichzeitig wird der digitale Pile of Shame länger", schreibt GOG.com.Zur angekündigten Schenkungsaktion ("We're granting thousands of wishes to GOG users for #free!") wurde in der Pressemitteilung nichts verraten.Der digitale Spieleshop GOG.com hat via Twitter die Nutzer dazu aufgefordert, ihre Wunschliste zu aktualisieren bzw. zu überarbeiten, denn am kommenden Montag (16. April) sollen "Tausende von Wünschen" von Spielern kostenlos erfüllt werden. Darüber hinaus sollen die Spiele, die am häufigsten auf den Wunschlisten stehen, mit Rabatt angeboten werden.