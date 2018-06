GOG.com: Sommeraktion 2018 gestartet; Xenonauts kostenlos; neue GOG-Connect-Titel - 4Players.de

Bei GOG.com ist die Sommeraktion 2018 (#SOMMERSPIELE) angelaufen. Über 1.300 Spiele werden mit Rabatt angeboten, darunter Pillars of Eternity 2 (-10%), Frostpunk (-10%), Cuphead (-15%), Into The Breach (-40%), What Remains of Edith Finch (-50%), West of Loathing (-25%), Darkest Dungeon (-60%), Firewatch (-60%), Ruiner (-50%), Little Nightmares (-60%), Star Wars - Episode 1: Racer (-25%), Jazz Jackrabbit 1 & 2 (-20%), SWAT 4 (-20%), die The-Suffering-Reihe (-33%), Theme Hospital (-85%), Gold-Box-Klassiker wie Eye of the Beholder in Forgotten Realms: The Archives (-66%), Homeworld: Emergence (-50%) alias Homeworld: Cataclysm und mehr. Wer Spiele im Wert von fünf Euro kauft, erhält Sunless Sea kostenlos dazu. Ab einem Mindestkaufwert von 20 Euro gibt es RiME dazu. Bis zum 6. Juni um 15:00 Uhr kann man sich außerdem Xenonauts kostenlos sichern. Die #SOMMERSPIELE-Angebote sind gültig bis zum 18. Juni um 23:59 Uhr.Auch GOG Connect erhält Nachschub. Auf Steam gekaufte Spiele können kostenlos zu GOG.com übertragen werden, wenn man seinen Steam-Account mit GOG.com verbindet. Für begrenzte Zeit am Start sind: Broforce, Hotline Miami 2: Wrong Number, Legend of Grimrock, Grim Dawn, Psychonauts, X Rebirth, Amnesia: A Machine For Pigs, Tempest, Starpoint Gemini 2, Prison Architect, Omerta: City of Gangsters Gold Edition, Kingdom: New Lands, Banished, FTL: Advanced Edition, Project Zomboid und Jotun: Valhalla Edition.