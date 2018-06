GOG.com: Flucht von Monkey Island verfügbar (in Deutsch und Englisch) - 4Players.de

Bei GOG.com ist mittlerweile auch der vierte Teil der Monkey-Island-Grafikadventure-Reihe in digitaler Form (und ohne DRM) erhältlich: Flucht von Monkey Island ( zum Shop ). Der Adventure-Klassiker aus dem November 2000 liegt in englischer und deutscher Sprache (Audio und Text) vor. Zudem gibt es 25%-Rabatt auf Der Fluch von Monkey Island (Curse of Monkey Island) und 66%-Rabatt auf The Secret of Monkey Island und LeChuck's Revenge - oder ein Paket mit allen Teilen für insgesamt 13,46 Euro."Während ich Monkey Island-Sand ausspuckte, fragte ich mich, ob das Piratenleben wirklich meinen Vorstellungen entsprach. Ich hatte kürzlich Vorkommnisse ignoriert, die deutliche Warnungen hätten sein müssen: meine Frau war nur knapp dem Tode entronnen, und dann war da noch das Piraten-feindliche Geschwafel eines australischen Multi-Milliardärs. Hätte ich nur einen anderen Pfad eingeschlagen, dann wäre LeChuck wohl immer noch tot und die Ultimate Insult immer noch ein Mysterium. Wenn ich nie nach dem Schwert gegriffen hätte, sähen sich die Grog-durstigen Piraten aus der Tri-Island-Umgebung nicht von Gentrifizierung und dämonischem Höllenfeuer bedroht. Wenn ... plötzlich tippte mich der haarige Finger eines nicht gänzlich unbekannten Affens auf die Schulter. Es war an der Zeit. An der Zeit für den größten Kampf meines verwegenen Lebens. - Auszug aus "Die Memoiren von Guybrush Threepwood: Die Monkey Island-Jahre".