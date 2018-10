GOG.com: Zehntes Jubiläum mit Indiana Jones, Jubiläums-Sammlungen und einer Wunschtitel-Abstimmung - 4Players.de

Bei den "Zeitlosen Must-Haves" (4,39 Euro Euro) sind zum Beispiel Theme Hospital, Dungeon Keeper 2, System Shock 2 und Another World dabei (zum Shop).

Die "In Würde altern-Sammlung" für 8,69 Euro Euro enthält Owlboy, Homeworld Remastered und Dragon Age: Origins (zum Shop).

Kingdom Come: Deliverance, Battle Chasers und Shadow Tactics: Blades of the Shogun gehören zur "Moderne Klassiker-Sammlung" für 21,59 Euro (zum Shop).

Die als "Good Old Games" gestartete digitale Spiele-Vertriebsplattform GOG.com feiert heute ihren zehnten Geburtstag. Die Betreiber versprechen in dem Zusammenhang eine optische Generalüberholung, viele Verbesserungen (User-Bewertungen, Katalog, Übersicht), Sparpreise bei den Jubiläums-Sammlungen, eine Jubiläumsgoodies-Abstimmung und neue Spiele wie Stellaris von Paradox (DRM-frei) und exklusiv die englische Version von Indiana Jones and the Infernal Machine ( Indiana Jones und der Turm von Babel ).Interessierte Spieler können zwischen Shadow Warrior 2 Firewatch und Superhot abstimmen. Der Titel, der die meisten Stimmen erhält, wird ab dem 4. Oktober insgesamt 48 Stunden kostenlos für alle Nutzer angeboten ( zur Aktion ). Die Jubiläumsaktion für den kostenlosen Wunschtitel beginnt am 4. Oktober 2018 um 17:15 Uhr.Darüber hinaus wurden drei Jubiläums-Sammlungen zusammengestellt:Das zehnte Jubiläum von GOG.com und alle Angebote finden zwischen dem 1. und 7. Oktober 2018 statt.