GOG.com: Zehntes Jubiläum mit Indiana Jones und Jubiläums-Sammlungen; Shadow Warrior 2 kostenlos - 4Players.de

Seppel21 hat geschrieben: ? 01.10.2018 20:00 Für den Rest der Welt wurde heute noch die Soldier of Fortune - Reihe veröffentlicht. In Deutschland werden die Gamecards geblockt. Für den Rest der Welt wurde heute noch die Soldier of Fortune - Reihe veröffentlicht. In Deutschland werden die Gamecards geblockt.

Wie immer, hier eine mögliche Vorgehensweise für deutsche Kunden:1. VPN-Plugin im Browser der Wahl installieren. Ich verwende HOXX für Firefox.2. Ein privates Fenster öffnen.3. VPN-Plugin auf ein anderes Land stellen. USA, UK sind eine gute Wahl.4. GOG.com aufrufen und sich ins eigene Konto einwählen.5. Für Deutschland blockiertes Spiel aufrufen, in den Warenkorb legen, kaufen.6. In Deutschland blockiertes Spiel taucht danach ganz normal in der eigenen Bibliothek auf, wird dort nicht mehr geblockt und kann heruntergeladen werden.Alternativ kann man solche Spiele auch während des Urlaubs ausserhalb Deutschlands kaufen, ohne dieses VPN-Gemähre.