GOG.com: #WontBeErased: Nutzung eines politisch aufgeladenen Hashtags löste einen Shitstorm aus - 4Players.de

Damn, they deleted this quick.



Guess even the Gat0r-trash that helms the GOG Social Media accounts realized that this is gonna backfire.



But don't worry, here's a screenshot. pic.twitter.com/SJTfHoiWwd — [GROBI]🏳️‍🌈🏴 (@Angry_Gr0bi) 22. Oktober 2018

Yesterday, we posted a tweet containing a trending hashtag as a pun. The tweet was neither intended as a malicious attack, nor as a comment to the ongoing social debate.



GOG should focus only on games. We acknowledge that and we commit to it. — GOG.COM (@GOGcom) 23. Oktober 2018

Die Social-Media-Abteilung von GOG.com hat sich erneut in die Nesseln gesetzt und einen Kommentar bei Twitter zu dem politisch aufgeladenen Hashtag #WontBeErased abgesetzt. "WontBeErased" ist eine Transgender-Menschenrechtsbewegung, die sich im Zuge der Pläne der Trump-Regierung zur Abkehr der Anerkennung der Geschlechterfluidität aus der Obama-Ära gebildet hat. Prinzipiell sollen die Bürgerrechte von Transsexuellen per Definition eingeschränkt werden, da nur "männlich" und "weiblich" erlaubt sein sollen. Andere Geschlechterbezeichnungen würden "gelöscht" werden. (Quelle: New York Times ).Laut Eurogamer nutzte GOG.com diesen im Trend liegenden Hashtag-Begriff und versuchte darauf aufmerksam zu machen, dass "PC-Klassiker bei ihnen auch nicht gelöscht werden". Mit dem zweiten Satz versuchten sie zugleich herauszustellen, dass sie das Hashtag für ihre eigenen Zwecke genutzt haben. Der besagte Tweet war nur kurze Zeit verfügbar.Im Anschluss folgte eine Entschuldigung von GOG.com. "Gestern hatten wir einen Tweet veröffentlicht, der ein Trend-Hashtag als Wortspiel enthielt. Der Tweet war weder als bösartiger Angriff noch als Kommentar zur laufenden gesellschaftlichen Debatte gedacht. GOG sollte sich nur auf Spiele konzentrieren. Wir bekennen uns dazu und verpflichten uns dazu."Da der Tweet am 22. Oktober abgesetzt wurde, der Tag vor dem Thronebreaker: The Witcher Tales und Gwent: The Witcher Card Game Version 1.0 auf PC via GOG.com veröffentlicht wurden, stoßen sich viele Personen daran, dass GOG.com einen politisch extrem aufgeladenen Hashtag für eine Werbebotschaft missbraucht hat. GOG.com gehört zum polnischen Unternehmen CD Projekt.In einschlägigen Foren wird bereits dazu aufgerufen, sämtliche Spiele von CD Projekt aufgrund ihrer Verfehlungen und Ansichten zu boykottieren. Zombie Orpheus Entertainment hat schon angekündigt , sämtliche Verträge mit GOG zu kündigen.Schon im Juli machte GOG.com negative Schlagzeilen mit einem Tweet für die DRM-freie und unzensierte Version von Postal 2: Paradise Lost. Damals gab es Gamergate-Bezüge ( wir berichteten ). Und im August verwies der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk 2077 auf ein Internet-Meme , das Transgender-Leute verspottet.