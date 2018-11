GOG.com: Aktion: Spiele aus Polen - 4Players.de

Bei GOG.com, der digitalen Vertriebsplattform von CD Projekt (aus Polen), werden in dieser Woche Spiele von polnischen Entwicklern mit Rabatt angeboten. Zu dem Aufgebot gehören u. a. Call of Juarez, Lords of the Fallen (GOTY), This War of Mine, Frostpunk, Tower of Time, Seven: The Days Long Gone, Ruiner, >observer, Painkiller, Jack Orlando, King Arthur's Gold, Earth 2150, Phantom Doctrine, My Memory of Us, My Brother Rabbit, Shadow Warrior 2, The Vanishing of Ethan Carter und The Witcher 3. Die Liste mit allen Angeboten findet ihr hier . Die Aktion endet am 12. November, 23:59 Uhr.