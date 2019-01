GOG.com: Weitere Rabattaktion gestartet; Distraint wird verschenkt - 4Players.de

Bei GOG.com findet (mal wieder) eine Rabattaktion statt. Bei den "Heissen Angeboten" werden mehr als 100 Spiele günstiger angeboten. Außerdem gibt es ein kostenloses Spiel für alle GOG.com-Nutzer, und zwar Distraint (bis zum 25. Januar um 15:00 Uhr).Zu den Angeboten gehören: Divinity: Original Sin 2 (je nach Version bis zu 40% Rabatt), Frostpunk (33% Rabatt), Pathfinder: Kingmaker (bis zu 25% Rabatt), Stellaris (75% Rabatt), Kingdom Come: Deliverance (50% Rabatt), Darkest Dungeon (70% Rabatt), Hollow Knight (34% Rabatt), ELEX (60% Rabatt), Thronebreaker: The Witcher Tales (25% Rabatt) und Phantom Doctrine (40% Rabatt) günstiger zu sichern. Die Game of the Year Edition von The Witcher 3: Wild Hunt ist für 14,99 Euro zu haben.Die "Heissen Angebote" gelten bis zum 01. Februar 2019 um 23:59 Uhr.