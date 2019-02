GOG.com: Laternen-Fest-Aktion mit über 200 Angeboten - 4Players.de

Bei GOG.com , dem DRM-freien Spieleladen, ist die Laternen-Fest-Aktion zum "Jahr des Schweins" angelaufen. Die Betreiber versprechen "saugute Angebote" bis zum 25. Februar um 23:59 Uhr. Über 200 Titel werden mit Rabatt angeboten ( zum Shop ).Reduziert angeboten werden u. a. Neverwinter Nights: Enhanced Edition (33% Rabatt), Baldur's Gate 2: Enhanced Edition (50% Rabatt), Planescape Torment: Enhanced Edition (50% Rabatt), Fallout: New Vegas (50% Rabatt), The Elder Scrolls: Morrowind und Oblivion (50% Rabatt), das klassische DOOM (67% Rabatt), Heroes of Might and Magic 3 (66% Rabatt), Beyond Good & Evil (66% Rabatt) und Rayman 2: The Great Escape (66% Rabatt).Auch Frostpunk (40% Rabatt), Mafia (33% Rabatt), Bioshock Remastered (67% Rabatt), Project Warlock (20% Rabatt), The Suffering (66% Rabatt), ELEX (60% Rabatt), Titan Quest (75% Rabatt), Grim Dawn (65% Rabatt), Darksiders 3 (30% Rabatt), Dragon's Dogma (50% Rabatt), The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (70% Rabatt) und Thronebreaker: The Witcher Tales (25% Rabatt) sind im Angebot. Der Klassiker-Katalog von Electronic Arts erhält durch die Bank 75%-Rabatt - unter anderem auf Crysis, Dragon Age: Origins, Dungeon Keeper, Populous, SimCity, SPORE, Ultima, Wing Commander und Theme Park.