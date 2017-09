Monaco: What's Yours is Mine: Einbrecher-Action für kurze Zeit kostenlos erhältlich - 4Players.de

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung des Echtzeit-Strategiespiels Tooth and Tail am 12. September 2017 auf Steam, bietet Pockewatch Games seine 2013 veröffentlichte Einbrecher-Action Monaco: What's Yours is Mine (zum Test ) aktuell kostenlos auf Valves Download-Plattform an.Das Gratis-Angebot gilt aber nur noch bis heute Abend um 18 Uhr. Danach wird der Titel wieder regulär 14,99 Euro kosten. Darüber hinaus sollen Monaco-Besitzer, die Tooth and Tail in den nächsten vier Tagen auf Steam vorbestellen, zehn Prozent Rabatt auf den offiziellen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhalten.Letztes aktuelles Video: Update-Erlaeuterungen