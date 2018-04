Owlboy: Erscheint am 10. April für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Ursprünglich sollte Owlboy bereits am 13. Februar für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, doch nur die Switch-Version wurde an diesem Tag veröffentlicht. Gestern teilte Entwickler D-Pad Studio allerdings per Twitter mit, dass das Spiel ab 10. April auch auf den Microsoft- und Sony-Konsolen erhältlich sein wird.Laut Gematsu soll der Titel am 29. Mai zudem im herkömmlichen Handel erscheinen, wenn auch nur für Switch und PS4. Bis 5.4. bietet D-Pad Studio die Switch-Fassung außerdem zu einem reduzierten Preis an. Erstmals wurde das bildschöne Abenteuer Ende 2016 auf Steam und GOG veröffentlicht und erhielt in unserem Test 83%.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer