Limbo: Umsetzung für den C64 in der Mache

Playdeads düsteres 2D-Jump'n'Run Limbo wurde seit seinem Xbox-360-Debüt vor sieben ein halb Jahren (zum Test ) auf viele weitere Plattformen portiert. Søren Trautner Madsen, der selbst beim dänischen Entwickler des Titels in Lohn und Brot steht, werkelt derzeit sogar an einer offiziell genehmigten Adaption für den Commodre 64.Da er hauptberuflich an Playdeads nächsten Spiel arbeite, könne er sich allerdings nur in seiner Freizeit um die von ihm ganz allein in Angriff genommene Umsetzung namens Limbo 64 kümmern. Eine mögliche Fertigstellung wird daher augenzwinkernd für 2024 angegeben. Hier ein erster Vorgeschmack mit aktuellen Spielszenen: