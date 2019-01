Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC) Screenshot - The Legend of Vraz (PC)

Das indische Entwicklerstudio Zatun hat sein 2D-Fantasy-Abenteuer The Legend of Vraz am 28. Januar 2019 auf Steam veröffentlicht. Der Download des als "Mario trifft auf Prince of Persia in Indien" beschriebenen Titels schlägt mit 8,19 Euro zu Buche. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam