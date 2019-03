Grim Dawn: Forgotten Gods: Zweite Erweiterung erscheint Ende März; Überblick im Trailer - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. März 2019, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. Feburar 2019, 16:31 Uhr:

Überblick und Vergleich der Inhalte

Mittlerweile steht der Erscheinungstermin von Grim Dawn: Forgotten Gods fest. Die zweite Erweiterung wird am 27. März 2019 veröffentlicht. Der Preis wird 15,99 Dollar/Euro betragen.Forgotten Gods, die zweite Erweiterung für Grim Dawn , wird im März 2019 für PC erscheinen - eigentlich wollte Crate Entertainment das Add-on bereits im vergangenen Jahr veröffentlichen. In der Erweiterung reist man über die Grenzen des Erulan-Imperiums hinaus, durchquert eine Wüste und entdeckt die Ruinen einer Stadt voller Geheimnisse.Versprochen werden ein weiteres Story-Kapitel, ein neuer Schwierigkeitsgrad in einer instabilen Realität mit besseren Belohnungen, eine neue Meisterschaft Oathkeeper ( Details ), Runen-Augmentierungen zur Verbesserung der Mobilität des Charakters (Springen, Teleport), vier Fraktionen, Transmutation (Reroll, Duplizieren), zusätzliche Umgebungen, mehr Platz in der Kiste, weitere Gegner und haufenweise neue Gegenstände.Forgotten Gods benötigt sowohl das Hauptspiel als auch die erste Erweiterung Ashes of Malmouth.Letztes aktuelles Video: Forgotten Gods Trailer