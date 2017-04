Vanquish: Weiterer Hinweis auf eine PC-Version - 4Players.de

Die Hinweise auf eine PC-Umsetzung von Vanquish verdichten sich, denn die PC-Fassung von Bayonetta ist mit einem Mini-Update (22 KB) versorgt worden, das nur ein Vanquish-Teaserbild als Steam Avatar ( siehe hier und hier ) hinzufügt. Hierzu passt die heutige Pressemitteilung, in der SEGA verkündet, dass "in Kürze" weitere Neuigkeiten zu geplanten PC-Umsetzungen bekanntgegeben werden sollen.Bereits Anfang 2016 und im August 2016 gab es ähnliche Spekulationen über eine PC-Variante des Actionspiels, das in unserem Test auf PlayStation 3 und Xbox 360 mit 88%-Prozent abschnitt: "Ein audiovisuelles Meisterwerk, das auch spielerisch neue Wege geht."