World of Tanks: Schwarze "Battlefield Behemoth"-Panzer vom 25.- 27. November erhältlich - 4Players.de

DonDonat schrieb am 22.11.2016 um 14:13 Uhr

Genau deswegen spiele ich kein WoT mehr: das Einzige was dort noch stattfindet ist Monetisierung...

Ich schaue alle Paar Monate mal wieder rein, spiele ein paar Runden und deinstalliere es dann immer wieder enttäuscht: "Ach, hier haben sie das Ballancing immer noch nicht fair gemacht" oder "Ups, hier versagt das Matchmaking aber mal wieder böse..." oder aber "Ah, immer noch keine neuen Karten/ Modi" sind da immer die Gedanken die mir durch den Kopf gehen.

Anstatt wirklich an dem zu arbeiten, was bei WoT noch Probleme macht, scheint man seit einiger Zeit einfach nur noch darauf aus zu sein möglichst viel "Premium Zeug" ins Spiel zu bringen da es wohl immer noch genug Leute gibt die ohne zu überlegen jegliches Zeug kaufen.

Als Gegenbeispiel dazu (nur im Bezug auf die Änderungen nach der Absprache mit der Community die stattfinden) ist Armored Warfare ja regelrecht "gut": hier funktioniert was nicht, Umfrage ausgefüllt oder im Forum ein Thread eröffnet/unterstützt und schwups: einen oder zwei Patches später sind berechtigte Probleme tatsächlich "gefixt" oder zumindest abgeschwächt.