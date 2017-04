World of Tanks: Soll mindestens noch 30 Jahre unterstützt werden; Wargaming nimmt zu Wettpraktiken Stellung - 4Players.de

Wargamings "Head of Global Competitive Gaming" Mohamed Fadl schaut äußerst zuversichtlich in die Zukunft seines Online-Actionspiels World of Tanks : Es sei ziemlich leicht vorauszusagen, dass der Titel auch in zehn, 20 oder 30 Jahren noch populär bleiben wird, erklärte Fadl in einem Round-Table-Gespräch mit Gamespot.com : "Es kann mit jeglichen Spielen mithalten, die in diesem Jahr veröffentlicht werden - sowohl von der Qualität als auch von der Grafik her. Free-to-play-Spiele, die sich auf diesem Level bewegen, werden niemals langweilig. Wie ein Körper, ein Herzschlag, pumpen sie jeden Tag frisches Blut ins System". Bereits am 7. März postulierte Wargaming CEO Viktor Kislyi gegenüber Polygon.com, dass World of Tanks "ewig" laufen könne: "Wir bauen das Spiel so, dass es wie die Pyramiden Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauern kann".Zurück zum aktuellen Gamespot-Interview: Die Industrie habe sich in den vergangenen Jahren komplett verändert, so dass die Unterstützung eines Spiels nicht mehr nach dem Release ende, so Fadl. Während des Gesprächs äußerte er sich auch positiv zu den immer beliebter werdenden Wett-Praktiken in Computerspielen: "Man wäre dumm zu behaupten, dass Wetten schlecht sind. Es ist ein natürlicher Teil des Sports". Glücksspiel mit realem Geld könne natürlich problematische Formen annehmen. Er könne sich aber eine Zukunft vorstellen, in der World-of-Tanks-Spieler mit virtueller Währung auf Matches wetten, während auch Echtgeld-Wetten außerhalb des Bereichs existieren, den Wargaming kontrollieren könne. Sein Unternehmen sollte sich seine Herangehensweise an das Thema sehr sorgfältig überlegen, aber Bedarf sei definitiv vorhanden: "Ich glaube, dass Wetten später einmal zu einem der Haupteinkünfte für E-Sport und Streaming-Plattformen werden.Letztes aktuelles Video: Sandbox Frontline