World of Tanks: Kampagnenmodus "War Stories" für Konsolen ab dem 22. August - 4Players.de

Wargaming hat den ersten Kampagnenmodus für World of Tanks angekündigt. Die "War Stories" werden ab dem 22. August für alle Konsolen-Versionen (PS4, Xbox 360 und Xbox One) des Titels verfügbar sein. Der neue Modus bietet Einzelspieler- oder Koop-Gefechte in verschiedenen Online-Szenarien, "die sich in Teilen an der Geschichte orientieren, sie etwas umschreiben oder komplett fiktive Hintergründe bieten." Die einzelnen Kampagnen sind dabei in mehrere Episoden verpackt."Die War Stories sind der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Marke World of Tanks", sagt TJ Wagner, Creative Director und Executive Producer im Wargaming Chicago-Baltimore-Studio. "Mit der ersten Kampagne im World of Tanks-Universum können wir mit den War Stories eine neue Erzählweise in das Spiel implementieren und dadurch die Mehrspieler-Erfahrungen mit diesem spannenden Einzelspieler- und Koop-Modus für die neuen und eingesessenen Panzerfahrer erweitern.""In den kostenlosen Kampagnen werden die Kommandanten direkt in das Zentrum verschiedener Konflikte geschickt. Den Start für den neuen Modus machen zwei Kampagnen, die aus jeweils drei Episoden bestehen. Im ersten Szenario verschlägt es die Spieler an die Ostfront und sie schlüpfen in die Haut von Soldaten der Roten Armee, die in westlichen Sherman-Panzern unterwegs sind. Die zweite Kampagne spielt zur Zeit des Kalten Krieges im besetzten Berlin während der Luftbrücke, in dem die Kommandanten die Kontrolle über einen britischen Soldaten übernehmen, der mit seinem Fahrzeug und den Verbündeten auf dem Landweg nach Berlin finden muss. Darüber hinauswerfen zwei weitere Kampagnen bereits ihre Schatten voraus, bei denen zum einen die britischen Inseln einer Invasion zum Opfer fallen und zum anderen während einem alternativen Szenario der Kubakriese die Welt an der Schwelle zu einem Nuklearkrieg steht.Die erste Kampagne dient zugleich als Tutorial für Neueinsteiger des Spiels und bietet in einer Art Trainingsmission Erklärungen zur Steuerung, dem Sichtsystem, Sniping und erste Tipps zum effektiven Einsatz der Panzerung der Fahrzeuge. Die War Stories werden erzählerisch durch Comics-Strips des Autoren Andi Ewington und mit Artworks aus der Feder von PJ Holden und Matt Timson begleitet. (...) Zusätzlich wartet auf die Kommandanten ein neuer Soundtrack [von Inon Zur], der mit den War Stories Einzug in die Konsolenversion von World of Tanks erhält."Letztes aktuelles Video: War Stories