World of Tanks: Version 1.0 wird im März 2018 mit neuer Grafik-Engine und besserem Sound für PC erscheinen

Wargaming hat die Version 1.0 von World of Tanks für den PC angekündigt . Version 1.0 soll im März 2018 erscheinen - und mit neuer Grafik-Engine und besserem Sound punkten. Die sogenannte Core-Engine soll die Grafik des Spiels deutlich verbessern. Nahezu alle Kartenelemente (Gelände, Wasser, Flora, Beleuchtung, Schatten, Gebäude und andere Objekte) sind von Grund auf neu erstellt worden. Neue Grafik- und Physik-Effekte werden dadurch ebenfalls ermöglicht, was u. a. in folgenden Videos demonstriert wird. Mehr als 25 Karten soll in überarbeiteter Form in World of Tanks Version 1.0 bereitstehen. Abgesehen von der besseren Grafik soll die Soundkulisse von besserer Dynamik profitieren.Die Entwickler schätzen, dass die Systemanforderungen der neuen Grafikengine nicht höher als bei der aktuellen Engine ausfallen werden. Sie wollen vor allem auf die Optimierung der Performance geachtet haben, erklären die Entwickler. Trotzdem kann man die Leistungsfähigkeit des eigenen Rechners mithilfe der enCore-Demo von World of Tanks überprüfen. "Die Anwendung wird die Leistung des aktualisierten Spiels auf deinem PC beurteilen", schreibt der Publisher. Die Demo könnt ihr hier runterladen