World of Tanks: Mercenaries: Söldner-Erweiterung für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Wargaming hat mit World of Tanks: Mercenaries "die nächste Stufe" von World of Tanks auf Konsolen (PS4 und Xbox One) angekündigt. Die Entwickler beschreiben die bisher größte Erweiterung des Spiels als "einen radikalen Wandel"."Das Update 4.5 am 26. Juni läutet den Aufstieg der Söldner ein. Mit World of Tanks: Mercenaries tritt das Spiel in die radikal neue Realität einer alternativen Geschichte ein, in der Regeln nichts mehr bedeuten. Endlose Kriege lassen die Welt zersplittert zurück und im Vakuum der Macht, das die Destabilisierung der Weltmächte hinterlassen hat, kämpfen Soldaten und Zivilisten für sich selbst. Jeder kann sein eigener Held im Zeitalter der Söldner sein! World of Tanks: Mercenaries lädt Spieler auf der ganzen Welt ein, sich den Gefechten anzuschließen. Eine brandneue Söldner-'Nation' und ein kompletter Tech Tree für noch nie gesehene Fahrzeugen werden das Spiel erweitern. Der Tech Tree lässt Spieler mit und an einer faszinierenden Armada von mächtigen Panzern arbeiten, die von einzigartigen Söldner-Crews gesteuert werden. Abgestimmt auf die Eigenschaften und Bedürfnisse der neuen Charaktere bestehen die Fahrzeuge aus Teilen, die aus Vehikeln verschiedener Nationen geplündert und zu etwas wirklich Originellem zusammengeführt wurden. Fünf Panzer werden zum Start zur Verfügung stehen. Die Söldner-Nation wird in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter wachsen."Die PvE-Story-Kampagne 'The Heist' soll die Spieler in die alternative Realität von World of Tanks: Mercenaries einführen. Die Spieler können diese Geschichte alleine angehen oder sich mit einem Mitspieler für kooperative Online-Multiplayer-Action zusammenschließen. Auch einige Multiplayer-Karten sollen sich verändert haben. Die Söldner-Inhalte sollen durch regelmäßige Updates erweitert werden.Letztes aktuelles Video: Mercenaries Teaser Trailer