World of Tanks: Mercenaries auf PS4, Xbox One und Xbox 360 gestartet - 4Players.de

World of Tank: Mercenaries (Free-to-play mit Mikrotransaktionen) ist auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 an den Start gegangen. Die nächste "Evolutionsstufe von World of Tanks" führt das neue Söldner-Konzept vor dem Hintergrund einer alternativen Realität ein, in welcher der Zweite Weltkrieg nie geendet hat. Die Gesellschaft ist zerbrochen. Die Welt ist kriegsmüde. Menschen kämpfen nur für sich selbst und nehmen Verträge an, um zu Glücksrittern zu werden. Wargaming : "Söldner sammeln auf dem Schlachtfeld Teile von erbeuteten und verlassenen Fahrzeugen, um daraus völlig neue Panzer zu erschaffen. Die Zusammenführung der Stärken einiger der mächtigsten Kriegsmaschinen der Geschichte schafft die neue Söldner-Nation und den passenden Tech Tree. Durch das brandneue Vertragssystem verdienen sich Spieler neuartige, nie zuvor gesehene Söldnerfahrzeuge kostenlos hinzu. Die Erfüllung bestimmter Aufträge im Spiel, wie die Zerstörung einer Reihe von Panzern einer bestimmten Nation in Mehrspielerschlachten, kann Fahrzeuge aus der (...) neuen Armada freischalten. (...) Jedes Fahrzeug wird von einer individuellen Söldner-Crew mit eigener Geschichte und eigenem Spielstil gesteuert. Mit einem japanischen Freiheitskämpfer einen Höllensturm auf deine Feinde loslassen? Dann ist Storm Hunter die richtige Pilotin - sie reitet im schweren Panzer Needle ins Gefecht. Wie wäre es, wenn man Feinde mit einem unberechenbaren Kugelhagel überzieht? Crazy Snake, mit seinem mächtigen leichten Panzer Stubbs ist der richtige Mann! Zum Start stehen fünf Fahrzeuge zur Verfügung und die Söldner-Nation wird ihre Reihen in den kommenden Wochen weiter füllen."Über die War-Stories-Kampagne schreiben die Entwickler: "'Die Entwendung' ist eine actionreiche Geschichte über Spionage, nukleare Spannungen und adrenalingeladene Panzerschlachten. Eine bunt gemischte Besatzung von Söldnern wurde für einen Überfall auf eine geheime Einrichtung angeheuert. Ihre Aufgabe: Kernmaterial für einen Kunden zu stehlen, der seine eigenen atomaren Bestrebungen hat. Leider kommt die Besatzung damit sowohl den Vereinigten Staaten als auch der Sowjetunion in die Quere. Wie auch in den Geschichten The Collector, Don Quijote und Borscht können Spieler sich in Gefahr begeben und schauen, ob sie es mit einem Gehaltsscheck in der Hand lebend raus schaffen! Spieler können diese Geschichte alleine angehen (wie ein echter Söldner) oder gemeinsam mit einem Freund kooperative Online-Multiplayer-Action erleben."Viele der Multiplayer-Karten wurden überarbeitet, damit sie zu der neuen Welt passen - acht Mercenaries-Karten stehen aktuell zur Verfügung. In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Söldner-Inhalte folgen, darunter Ergänzungen des Söldner-Techtrees, weitere Crews, neue Karten sowie regelmäßige Events im Spiel.Letztes aktuelles Video: Mercenaries Konsolen Launch Trailer