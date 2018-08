World of Tanks: Update 1.1 wird getestet: Polnische Panzer und zweite Saison der persönlichen Aufträge - 4Players.de

Auf dem öffentlichen Testserver von World of Tanks wird derzeit das Update 1.1 getestet. Mit Version 1.1 wird die zweite Saison der persönlichen Aufträge eingeläutet ( Details ). Eingeführt werden ebenfalls die Karten Studzianki und Minsk. Die Karte Pilsen wurde zudem überarbeitet und ist in HD verfügbar. Außerdem werden Balancing-Änderungen an den Karten Gletscher, Minen, Siegfriedlinie und Provinz vorgenommen.Last but not least umfasst das Update zehn polnische Panzer. Wargaming : "Die ersten polnischen Maschinen orientieren sich stark an den Fahrzeugen, die führende Panzernationen in den 30ern und 40ern bauten. Ihre Merkmale sind deren anderer Nationen recht ähnlich - schnelle und dynamische Fahrzeuge mit dünner Panzerung. Ein Markenzeichen haben die niedrigstufigen Polen jedoch, sie verursachen einen höheren Alphaschaden als ihre Kameraden. (...) Die Panzer der mittleren Stufen dienen als Übergang zu den schweren Panzern und sind aus spieltechnischer Sicht recht vielfältig. Sie bringen eine Reihe neuer Rollen im Gefecht mit. (...) Während die hochstufigen polnischen Panzer nie das Reißbrett verließen und in den Archiven verstaubten, glauben wir, dass sie einen frischen Schwung ins Spiel bringen werden. Die drei Projekte waren die Abschlussarbeit von Ingenieuren und wichen von den sowjetischen Nachkriegsfahrzeugen im Arsenal Polens ab."Letztes aktuelles Video: Update 11 Übersicht zum öffentlichen Test