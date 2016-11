The Witness: Details zur geplanten PS4-Pro-Unterstützung - 4Players.de

Dass The Witness eine nachträgliche Unterstützung für die höhere Hardware-Leistung der PlayStation 4 Pro erhalten soll, kündigte Jonathan Blow bereits Anfang September an. Inzwischen hat sich Blow auch näher zu den technischen Eckdaten des Updates geäußert . Demnach werde das Rätselabenteuer (zum Test ) auf einem Full-HD-TV mit 60 Bildern pro Sekunde in 1080p laufen und bei der Kantenglättung vierfaches MSAA bieten. Das PS4-Original habe hingegen lediglich eine Auflösung von 900p und zweifaches MSAA bei 60 Fps geboten. Besitzer eines 4k-Fernsehers sollen hingegen zwischen zwei Bildmodi wählen können. Variante eins rendere die Spielwelt in 1440p bei zweifachem MSAA und skaliere das Bild auf 4k hoch, während Texte und Benutzeroberfläche direkt in 4k gerendert würden - und das bei 60 Fps. Variante zwei rendere hingegen alles bei zweifachem MSAA in 4k, biete aber nur 30 Bilder pro Sekunde. Zudem werde der Patch in allen Auflösungen HDR-Unterstützung implementieren - auch auf der gewöhnlichen PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll noch diesen Monat erfolgen, ein konkreter Termin stehe aber noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Video-Guide Das Anfangsgebiet