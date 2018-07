Portal 2: Modifikation "Destroyed Aperture" erscheint im Herbst - 4Players.de

Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC) Screenshot - Portal 2 (PC)

Dayin Creations will seine Community-Modifikation für Portal 2 im Herbst veröffentlichen. Wie PC Gamer in Anlehnung auf die Ankündigung bei ModDB schreibt, soll die Mod namens Destroyed Aperture 20 neue Karten mit mehr als 30 Logik-Rätseln bieten. Die Erweiterung erstreckt sich über fünf Kapitel und soll nach Angaben der Entwickler eine Spielzeit von etwa fünf Stunden aufweisen.Destroyed Aperture befindet sich bereits seit 2015 in Arbeit. Zur Einstimmung haben die Modder eine Reihe neuer Impressionen veröffentlicht, auf denen man sich ein Bild von der heruntergekommenen Einrichtung von Aperture Science machen kann. Ursprünglich erschien der Puzzle-Klassiker von Valve Software im Jahr 2011 und erhielt bei uns im Test eine Traumwertung von 92%.Letztes aktuelles Video: In Motion DLC PS3