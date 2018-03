TERA: Startet Anfang April auf PS4 und Xbox One; Founder's Pack gewährt Vorab-Zugang - 4Players.de

En Masse Entertainment wird TERA am 3. April 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das Onlinespiel wird Free-to-play sein. Zudem wird ab dem 27. März das "Founder's Pack" für 29,99 Euro erhältlich sein, das diverse Ingame-Gegenstände und einen Vorab-Zugang beinhaltet, mit dem die Käufer schon eine Woche vor dem offiziellen Start loslegen können."Es ist aufregend, die actionreichen Kämpfe, für die TERA so bekannt ist, auf den Konsolen zu sehen. Der Open-Beta-Test wurde von TERA-Veteranen und Newcomern sehr gut aufgenommen", erklärt Matt Denomme, Senior Product Manager bei En Masse Entertainment. "Die schlanken Interfaces, das intelligente Button-Mapping und die neuen Gameplay-Systeme ergänzen den schnellen Kampfstil von TERA", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Console Open Beta Recap