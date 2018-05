TERA: Neue Inhalte und Aktivitäten für Konsolen-Fassungen - 4Players.de

En Masse Entertainment hat einen kleinen Ausblick gegeben, welche Inhalte und Aktivitäten man für die Konsolen-Versionen des Online-Rollenspiels Tera geplant sind. Demnach plant man, die Spieler ab dem 5. Mai jede Woche mit zusätzlichen Erweiterungen oder Aktionen bei Laune zu halten.So steht die erste Lieferung für den Item Pass in den Starlöchern. Dort erhält man neben einem exklusiven Gegenstand unmittelbar nach dem Kauf in regelmäßigen Abständen weitere Items, die per Zufall bestimmt werden, Sie können u.a. zwei Kostüme, ein Haustier oder Waffen-Skins enthalten. Zeitgleich erscheint am 5. Mai auch ein neues Verlies, das für bis zu fünf Spieler mit einem Charakterlevel von 65 ausgerichtet ist.In der Woche darauf sind dagegen PvP-Fähigkeiten gefragt, wenn mit Corsairs’ Stronghold ein neues Schlachtfeld veröffentlicht wird, auf dem zwei Teams mit jeweils 20 Spielern gegeneinander antreten, um sich einen wechselnden Schlagabtausch beim Angriff und der Verteidigung einer Festung zu liefern. Auch hier richtet man sich an Spieler mit einem Charakterlevel von 65.Eine komplette Übersicht zu den Events, die in diesem Monat geplant sind, findet ihr hier . Dazu zählen z.B. auch Tage mit doppelter XP-Ausschüttung.Letztes aktuelles Video: Ruinous Manor Teaser