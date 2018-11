TERA: Feurige Evolution: Patch 76 für PC - 4Players.de

Für Tera (PC) von Gameforge ist Patch 76 "Feurige Evolution" erschienen. Neben dem Talentsystem für Charaktere ab Stufe 65 beinhaltet das Update die Sturmfaust-Klasse für die Elin sowie den Dungeon Bahaars Tempel. Das Change-Log findet ihr hier "Talentsystem ab Stufe 65: Fortgeschrittene Spieler können ihre Charaktere ihrem Spielstil entsprechend weiter individualisieren. Gesammelte Talentpunkte werden gegen besondere Boni und Stärken eingetauscht, darunter etwa verkürzte Abklingzeiten für Fertigkeiten und eine erhöhte Angriffsstärke. Die Talent-Erfahrungsleiste ist Account-gebunden, gilt also für alle Charaktere eines Spielers auf einem Server.Neuer Dungeon: In Bahaars Tempel erwartet die Spieler ein wahrhaft hitziges Gefecht – und gleichzeitig einer der längsten Bosskämpfe in der Geschichte TERAs. In einer beeindruckenden Lava-Region röstet der wütende Feuergott Bahaar jeden, der es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen. Da trifft es sich gut, dass Spieler den Kampf mit dem Gott gemeinsam mit bis zu vier Verbündeten aufnehmen dürfen.Sturmfäuste für die Elin: Endlich ist die Sturmfaust-Klasse mitsamt Stahlfäusten und Metallrüstung auch für die niedlichen, aber nicht weniger tödlichen Kämpferinnen aus Pora Elinu verfügbar. Die Sturmfast-Elin setzen sich mit flotten und fiesen Fausthieben, Fußtritten sowie Kombofertigkeiten zur Wehr."Letztes aktuelles Video: Patch 76