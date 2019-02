TERA: Online-Rollenspiel erhält einen Classic Server - 4Players.de

Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC) Screenshot - TERA (PC)

Gameforge wird TERA am 12. Februar 2019 einen Classic Server spendieren, auf dem die Spieler einen Zeitsprung ins Jahr 2013 unternehmen und das Online-Rollenspiel in der damaligen Form nochmals erleben können. Dazu heißt es: "Innerhalb einiger Wochen, in denen der Server online ist, kann kräftig gelevelt und fette Beute gemacht werden. Was man dort erspielt, darf man - zurück in die Zukunft - auf die aktuellen Server mitnehmen.""Dabei stehen die acht Klassen aus der Anfangszeit zur Wahl: Krieger, Zerstörer, Lanzer, Berserker, Bogenschütze, Zauberer, Priester und Mystiker. Wer bereits einen hochleveligen Charakter hat, kann dabei zusätzlich die Klingentänzerin mit eigenem Startgebiet spielen!Die PvE-Missionen führen die Spieler rund um Arborea, überall erheben sich unvergessene Herausforderer erneut: Wer kann Meldita und Shandra Manaya des Albtraums im Hard Mode besiegen? Gilden können sich zudem einer der drei Allianzfraktionen anschließen und um die Kontrolle über den seltenen Fertigkeits-Booster Noktenium kämpfen! Und wer es heftiger mag, vereinigt sich mit 120 Spielern zu einer Schlachtgruppe und tritt den Nexus-Invasionen im Nördlichen Shara entgegen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Classic Server Trailer