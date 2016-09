Final Fantasy 12: The Zodiac Age: Remaster-Trailer von der Tokyo Game Show - 4Players.de

Auch zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age, der HD-Neuauflage von Final Fantasy 12 , hat Square Enix bei der Tokyo Game Show einen Trailer veröffentlicht. Das Remake wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten - es kann optional zwischen dem ursprünglichen und dem neu aufgelegten Soundtrack gewechselt werden. Neben PlayStation-Trophäen, einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016