Final Fantasy 12: The Zodiac Age: 200 Euro teure Collector's Edition vorgestellt - 4Players.de

Square Enix hat eine Collector's Edition von Final Fantasy 12: The Zodiac Age (PS4) angekündigt, die für 199,99 Euro ausschließlich im hauseigenen Online-Store erworben werden kann. Die Sammler Edition beinhaltet ein Mini-Büstenset der Hohen Richter (nicht separat erhältlich), einen Soundtrack mit Musik des Komponisten Hitoshi Sakimoto, ein Steelbook, ein Set aus sechs Karten (Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo und der Welt von Ivalice) und einen digitalen Code zur Freischaltung des Original-Soundtracks als Hintergrundmusik im Spiel.Final Fantasy 12: The Zodiac Age wird am 11. Juli 2017 in Nordamerika und Europa auf PlayStation 4 erscheinen. Das Remake wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten. Neben PlayStation-Trophäen, einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age - Remaster TGS-Trailer 2016 2