Final Fantasy 12: The Zodiac Age: Zwei Job-Klassen gleichzeitig und neue Screenshots - 4Players.de

Square Enix Japan hat nicht nur eine Ladung Screenshots aus Final Fantasy 12: The Zodiac Age (via RPGSite und 4Gamer ) veröffentlicht, sondern auch bekanntgegeben, dass die Charaktere in dem Remaster von FF12 zwei Job-Klassen gleichzeitig haben können. In der Japan-exklusiven PS2-Fassung (Final Fantasy 12 International Zodiac Job System) konnte man nur einen "Job" haben. Sobald ein Charakter "L Board Plus" auf dem "License Board" freigeschaltet hat, kann man sich eine zweite Job-Klasse aussuchen, die idealerweise den ersten Job mehr oder weniger sinnvoll ergänzt. Ansonsten hat der Publisher noch eine transparente Echtzeit-Karte (für die Erkundung) und acht neue Musikstücke angekündigt.Final Fantasy 12: The Zodiac Age wird am 11. Juli 2017 in Nordamerika und Europa auf PlayStation 4 erscheinen. Das Remake wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten. Neben PlayStation-Trophäen, einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age - Remaster TGS-Trailer 2016 2