Final Fantasy 12: The Zodiac Age wird heute auf PlayStation 4 veröffentlicht - 4Players.de

Square Enix hat Final Fantasy 12: The Zodiac Age für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Neuauflage des PS2-Klassikers bietet neben der überarbeiteten HD-Grafik, kürzeren Ladezeiten und dem neu aufgelegten Soundtrack in 7.1-Surround-Abmischung ein verbessertes Kampfsystem sowie den Prüfungsmodus. Dank des Zodiac-Jobsystems lassen sich die Charaktere frei weiterentwickeln. Jede Spielfigur kann jeweils zwei von insgesamt zwölf Final-Fantasy-Jobs erlernen.Unser Test zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age ist bereits in Arbeit. Den Test des ursprünglichen Rollenspiels auf der PlayStation 2 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age Launch-Trailer