Final Fantasy 12: The Zodiac Age: PC-Version wird Anfang Februar erscheinen

Neues Zodiac-Jobsystem mit verbesserter Kampfmechanik.

Neu implementierte Trophäen.

Wahrer 7.1 Surround-Sound inklusive HD-Stimmen und vollständig neu aufgelegter Musik.

Wähle zwischen Original-Hintergrundmusik, neu inszenierter Hintergrundmusik und Original-Soundtrack.

Endlose Abenteuer, inklusive Jagden, Kämpfen und Minispielen.

60 FPS - Ivalice sieht in 60 FPS noch spektakulärer aus.

Kompatibel mit 21:9 ultraweiten Bildschirmen.

Neues Spiel+ und Neues Spiel-.

Maximerte Lizenzpunkte und Gil.

Vollständige Controller-Unterstützung, Steam-Sammelkarten und mehr!

Square Enix wird Final Fantasy 12: The Zodiac Age am 1. Februar 2018 für PC via Steam veröffentlichen. Im Vergleich zur PS4-Fassung soll die PC-Version Unterstützung für 60 fps (Bilder pro Sekunde) und 21:9-Ultra-Wide-Monitore bieten - inkl. Multi-Monitor-Support. Alle drei Optionen für die Hintergrundmusik sollen direkt am ersten Tag freigeschaltet sein. Darüber hinaus sollen die Konfigurationsoptionen zur Maximierung der Lizenzpunkte und "des Geldes" verbessert worden sein. Auch das Menü zum "New Game Plus" wollen die Entwickler überarbeitet haben.Unseren Test der PS4-Version von Final Fantasy 12: The Zodiac Age findet ihr hier . The Zodiac Age wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten. Neben einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten.Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age - PCFeatures (laut Hersteller):