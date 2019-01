Final Fantasy 12: The Zodiac Age: Ende April für Switch und Xbox One - 4Players.de

Am 30. April 2019 wird Final Fantasy 12: The Zodiac Age auf Nintendo Switch erscheinen - als Box-Version und digital. Square Enix wird die überarbeitete und ergänzte Version von Final Fantasy 12 am gleichen Tag ebenfalls auf Xbox One veröffentlichen (nur digital)."Final Fantasy 12: The Zodiac Age basiert auf dem zwölften Teil der erfolgreichen Final-Fantasy-Reihe und hat sich weltweit über 6 Millionen Mal verkauft. Es verfügt über ein überarbeitetes Spieldesign und neu aufgelegte Grafik in Full HD, welche die Fähigkeiten der modernen Hardware-Generation nutzen, um die Grafik- und Tonqualität zu verbessern. Final Fantasy 12: The Zodiac Age spielt in der prachtvollen Welt von Ivalice, in der Magie allgegenwärtig ist und Luftschiffe den Himmel bevölkern. Das kleine Königreich Dalmasca ist zwischen den kriegsführenden Reichen Archadia und Rozarria gefangen und die alleinige Erbin des dalmascanischen Thrones, Prinzessin Ashe, verschreibt sich dem Widerstand, um ihre Heimat zu befreien. Die Geschichte beginnt, als Ashe Vaan trifft, einen jungen Mann, der vom Fliegen durch die Wolken träumt. Ihre Abenteuer werden das Schicksal der größten Nationen der Welt verändern", schreibt der Publisher.Unseren Test der PS4-Version von Final Fantasy 12: The Zodiac Age findet ihr hier . The Zodiac Age wird den westlichen Spielern die Gelegenheit bieten, das sogenannte Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein System zur Charakterentwicklung, das zum ersten Mal 2007 in dem Japan-exklusiven Titel "Final Fantasy 12 International Zodiac Job System" verwendet wurde. Das Remake wird HD-Grafik inklusive optimierter Charaktere und Filmsequenzen, 7.1 Surround-Sound mit HD-Tonspur und neu aufgenommene Hintergrundmusik bieten. Neben einer automatischen Speicherfunktion und verkürzten Ladezeiten wird es einen neuen Prüfungsmodus geben, in denen es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen. Die HD-Neuauflage soll einfacher sein und schnellere Reise-Möglichkeiten sowie mehr Abwechslung durch Jobs bieten.Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age - PC-Veröffentlichungstrailer