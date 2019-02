Final Fantasy 12: The Zodiac Age: Neuerungen auf Switch sowie Xbox One und ein Trailer - 4Players.de

Square Enix hat einen weiteren Trailer zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age auf Switch sowie Xbox One veröffentlicht und zugleich bekannt gegeben, dass die Version mit einigen Neuerungen auflaufen wird. Neu sind eine Job-Reset-Funktion zur Anpassung der Jobs der Gruppenmitglieder, die Erhöhung der Gambit-Sets auf drei, weitere Neues-Spiel-Plus-Funktionen (Gegenstände mitnehmen) und 60 fps auf der Xbox One X. Ob die bisherigen Versionen auf PC und PS4 auch die neuen Inhalte via Patch bekommen werden, ist noch unklar.Am 30. April 2019 wird Final Fantasy 12: The Zodiac Age auf Nintendo Switch erscheinen - als Box-Version und digital. Square Enix wird die überarbeitete und ergänzte Version von Final Fantasy 12 am gleichen Tag ebenfalls auf Xbox One veröffentlichen (nur digital).Letztes aktuelles Video: The Zodiac Age Trailer fuer Switch und Xbox One