Nintendo 3DS: Smartphones und Tablets dämpfen auch die Verkäufe des Nintendo-Handhelds - 4Players.de

34,00 Mio. - NES

23,35 Mio. - SNES

20,63 Mio. - N64

12,93 Mio. - GameCube

48,64 Mio. - Wii

6,29 Mio. - Wii U

44,06 Mio. - GameBoy/Color

41,64 Mio. - GameBoyAdvance/SP

59,93 Mio. - DS-Generation

20,11 Mio. - 3DS-Generation

Nicht nur die PlayStation Vita von Sony hat mit den Auswirkungen von Smartphones und Tablets auf den Handheld-Gaming-Markt zu kämpfen ( wir berichteten ), auch der Absatz vom Nintendo 3DS scheint von den sogenannten "mobilen Geräten" stark beeinträchtigt zu werden. Daniel Ahmad (Marktanalyst im Bereich digitale Spiele) hat die Verkaufszahlen der Nintendo-Konsolen und -Handhelds in Amerika zusammengetragen und kommt zu dem Schluss, dass neben der Wii U auch die Geräte aus der 3DS-Generation (seit 2011 erhältlich) deutlich hinter dem Vorgängersystemen zurückgeblieben sind.Ahmad schreibt: "Die tragbaren, dedizierten Spiele-Konsolen wurden von den 'mobilen Geräten' [Smartphones und Tablets] im Bereich der Hardcore- und Gelegenheitsspieler abgelöst. (...) Der 3DS startete sehr gut. Aber die Verkäufe sanken in den letzten Jahren deutlich. Die Nachfrage nach dedizierten Spiele-Handhelds ist nicht da." Auf folgende Verkaufszahlen aus Amerika (der komplette Kontinent) beruft er sich.Verkaufszahlen von stationären Spiele-Konsolen aus dem Hause NintendoVerkaufszahlen von Handheld-Spiele-Konsolen aus dem Hause NintendoLetztes aktuelles Video: New Nintendo 3DS New Nintendo 3DS XL-Video