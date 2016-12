Nintendo 3DS: Nintendo fordert Hacker heraus und stellt finanzielle Belohnung in Aussicht - 4Players.de

Nintendo hat Hacker dazu aufgerufen, sich daran zu versuchen, die Schutzmechanismen des 3DS zu knacken und Schwachstellen zu finden. Wer dabei erfolgreich ist, kann sich Belohnungen zwischen 100 und 20.000 Dollar sichern. Und wozu das alles? Laut DualShockers will Nintendo mit der Unterstützung von Hackern mögliche Lücken schließen, darunter auch mögliche Veränderungen von Spiel- und Speicherdaten, Installation von Home Brew Software, Anfertigungen von Kopien und Zugriffe von außen auf die ARM9- und ARM11-Prozessoren.Darüber hinaus spekuliert das Magazin, dass man durch die Aktion bereits Gefahrenquellen für die neue Konsole Switch identifizieren und eliminieren möchte. Oder es ist eine Reaktion auf die letzten Vorkommnisse, darunter Bugs im Code von Citizens of the Earth und ein Exploit in VVVVVV, mit denen Hackern die Tür ins System geöffnet wurde.Zuletzt hatten die Japaner außerdem mit einem Leak zu kämpfen, als vor der offiziellen Veröffentlichung von Pokémon Sonne & Mond eine Kopie zum Download angeboten wurde.Letztes aktuelles Video: New Nintendo 3DS New Nintendo 3DS XL-Video