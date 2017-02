Nintendo 3DS: Nintendo verspricht Unterstützung bis mindestens 2018; Kinder als Zielgruppe - 4Players.de

Derzeit fragen sich viele Leute, ob Nintendo den 3DS auch in Zukunft weiter unterstützen wird, wo Switch als Hybrid aus Heim- und mobiler Konsole dem Handheld-Veteranen theoretisch starke Konkurrenz bereiten und ihn sogar ablösen könnte. The Telegraph hat diese Frage auch Yoshiaki Koizumi und Shinya Takahashi von Nintendo gestellt. In dem Gespräch wird eine Software-Unterstützung des 3DS bis mindestens 2018 inklusive in Aussicht gestellt. Allerdings soll sich das Angebot eher an Kinder richten, die zum ersten Mal ein Videospielsystem besitzen - in der Hoffnung, dass sie später zur Switch wechseln werden. Als klarer Pluspunkt wird außerdem die große Software-Bibliothek des Systems genannt."Certainly I think 3DS from a price perspective is quite a bit lower, and it’s a system we’ve released a very large library for. So I think from that perspective it’s a very good system for kids to have as their first system. We still see a lot of potential for 3DS in that area. And with that in mind we’re thinking of games to release for 3DS not just in 2017, but in 2018 as well. And the hope there also is that kids playing on 3DS will also shift over to Switch at some point in the futureLetztes aktuelles Video: New Nintendo 3DS New Nintendo 3DS XL-Video