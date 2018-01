Im Zuge der großen Switch-Gerüchtewelle des Reddit-Users "DasVergeben" ( wir berichteten ) kamen auch unbestätigte Informationen zu zwei Spielen für den Nintendo 3DS zum Vorschein. Der "Leaker" will von einigen Quellen erfahren haben, dass sich ein Wario-Titel für den 3DS in Entwicklung befinden würde. Dieser Titel würde das "Ende" des First-Party-Supports (also Spiele von Nintendo) für den Handheld einleiten.Zum 3DS-Abschied soll ebenfalls ein neuer Zelda-Titel erscheinen. "DasVergeben" schreibt, dass es das bisher "beeindruckendste Zelda auf dem 3DS" überhaupt sein soll. Es soll so etwas wie Remake bzw. ein Spiel sein, das sehr stark von The Legend of Zelda: Link's Awakening (Game Boy; 1993) inspiriert wurde. Der besagte Titel soll in etwa mit The Legend of Zelda: A Link Between Worlds vergleichbar sein, das sich stark an The Legend of Zelda: A Link to the Past orientierte.Der Reddit-Nutzer hatte in der Vergangenheit schon korrekt die Teenage Mutant Ninja Turtles als DLC für Injustice 2 enthüllt. Ob sich seine aktuellen "Enthüllungen" als korrekt erweisen, bleibt dennoch abzuwarten. Dennoch sollten sämtliche Spekulation mit Vorsicht genossen werden.Letztes aktuelles Video: Spieleübersicht