Team Fortress 2: Spendenmarathon bringt 180.000 Dollar für krebskranke Kinder ein - 4Players.de

Die Community von Valves Mehrspieler-Shooter Team Fortress 2 hat in einem Spendenmarathon 180.000 Dollar für krebskranke Kinder gesammelt: Das Geld kam vom 16. bis 18. September im Rahmen der Kampagne "Tip of the Hats " zusammen, welche neuerdings in einem jährlich stattfindenden Event Spenden für "Children’s Oncology Services" sammelt, Camps und Lehrprogramme organisiert, und somit "Kindern mit Krebs erlaubt, mal einfach nur Kind zu sein". Teilnehmende Spieler hatten die Möglichkeit, Spiel-Items zu spenden, welche dann in echtes Geld umgewandelt wurden. Insgesamt habe die Initiative bislang rund 320.000 Dollar eingenommen. Die Stream-Aufzeichnung der Veranstaltung lässt sich auf Twitch anschauen, zu sehen gibt es z.B. Turniere, Co-op-Surfing oder auch mit Source produzierte Filme. Wer noch etwas beisteuern möchte, kann nach wie vor zu Merchandise-Artikeln wie T-Shirts greifen.Letztes aktuelles Video: Meet your Match