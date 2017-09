Koch Media: Publishing- und Distributions-Vereinbarung mit Codemasters verlängert - 4Players.de

Codemasters (F1 2017, DiRT-Reihe) und Koch Media haben die Verlängerung ihrer globalen Publishing- und Distributions-Vereinbarung bekanntgegeben. Die Partnerschaft aus dem Jahr 2016, die Koch Media als alleinigen Vertrieb von Codemasters-Titeln in EMEA und als exklusiver Co-Publisher im amerikanischen Raum vorsieht, verlängert sich um zwei weitere Jahre."Die Erneuerung unserer Partnerschaft ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich zwei unabhängige Unternehmen der Gaming-Branche auf ihre Stärken konzentrieren und dabei auf die Kompetenz des jeweils anderen verlassen können. Diese Zusammenarbeit in symbiotischer Weise kann für beide Parteien nur zu großem Erfolg führen", sagt Dr. Klemens Kundratitz, Geschäftsführer von Koch Media."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Koch Media verlängern zu können und freuen uns auf die Stärkung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit", so Frank Sagnier, Geschäftsführer von Codemasters.