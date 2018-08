Koch Media: Tropico 6 und Project Highrise: Kalypso Media baut die Vertriebskooperation aus - 4Players.de

Kalypso Media erweitert die langjährige Kooperation mit der Koch Media GmbH für den Vertrieb von Tropico 6 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten für alle Plattformen. Zu dem Vertriebs-Deal gehören zwei weitere Titel, und zwar die Architect's Edition von Project Highrise (PS4, Switch und Xbox One) und die Switch-Version von Air Conflicts: Double Pack."Dank der ausgezeichneten Vertriebs-Struktur von Koch Media wird El Presidente auch bei Tropico 6 erneut von allen Handels-Regalen lächeln und damit Spieler im ganzen deutschsprachigen Raum, Frankreich und Benelux begeistern", so Simon Hellwig, Gründer und Global Managing Director der Kalypso Media Group GmbH. "Darüber hinaus bestätigt Koch Media mit diesem Handels-Engagement für Air Conflicts: Double Pack und Project Highrise: Architect’s Edition unsere erfolgreich eingeschlagene Konsolen-Strategie."Simon Banzhaf, Director Procurement & Operations bei der Koch Media GmbH ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit unseren Teams vor Ort die Rückkehr El Presidentes im Handel unterstützen können. Die Erweiterung unserer Kooperation unterstreicht den Erfolg der spannenden Titel der Kalypso und wir sind uns sicher, dass Tropico 6 es nicht nur den Spielern erlauben wird, Inselparadiese zu erobern, sondern auch uns, die Regale im Flächenhandel."