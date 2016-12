Bulletstorm: Überarbeitete "Full Clip Edition" für PC, PS4 und Xbox One offiziell angekündigt; Duke Nukem als spielbarer Charakter - 4Players.de

Bei der Pre-Show der "Game Awards" haben Gearbox und People Can Fly das überarbeitete Remake von Bulletstorm nun offiziell angekündigt. Die sogenannte "Full Clip Edition" soll am 7. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Alle Inhalte und Erweiterungen sollen enthalten sein. Neue Inhalte sind ebenfalls geplant. Man wird den Shooter z.B. als Duke Nukem (Sprecher: Jon St. John) durchspielen können. Ansonsten versprechen die Entwickler hochaufgelöste Texturen, eine höhere Polygonanzahl und eine geschmeidigere Bildwiederholrate. Gearbox wird erstmals die Rolle als Publisher (für unabhängige Entwickler) übernehmen.Letztes aktuelles Video: Full Clip Edition