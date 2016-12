Bulletstorm: Kein kostenloser oder vergünstigter Umstieg auf die überarbeitete "Full Clip Edition" - 4Players.de

I know different people are hoping for or expecting different kinds of announcements from us. This is not those things, but cool. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 2. Dezember 2016

@Rob_Dagg Not possible - completely different publisher, era, platform (they were Games for Windows only), product/sku, etc. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 2. Dezember 2016

@SteamFrom If that is a deal breaker for you, you should skip it. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 3. Dezember 2016

@RichardTeph Different case. New owners of Darksiders captured all past/present/future rights. We're just publishing someone else's game. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 3. Dezember 2016

@Rob_Dagg PCF is doing great! Silky smooth perf + upgrades and new features nice. Playing as Duke is as silly/awesome/fun you think. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 2. Dezember 2016

Besitzer von Bulletstorm werden nicht kostenlos oder vergünstigt auf die überarbeitete " Full Clip Edition " umsteigen können, erklärte Randy Pitchford von Gearbox via Twitter . Er erklärte auf Nachfrage, dass das ursprüngliche Spiel (Februar 2011) von einem komplett anderen Publisher vertrieben wurde (Electronic Arts) und sowohl die Ära als auch die Plattform (Games for Windows) komplett anders waren. Außerdem scheint die "Full Clip Edition" zum Vollpreis (50 Dollar) angeboten zu werden.Vergleiche zur Warmastered Edition von Darksiders , die den Besitzern des Originalspiels kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, ließ Pitchford nicht zu, weil bei dem Spiel die Situation völlig anders war, da THQ Nordic die kompletten Rechte vom insolventen THQ gekauft hatte. Sie (Gearbox Publishing) würden bloß das Spiel eines anderen Herstellers veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Full Clip Edition