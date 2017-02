Bulletstorm: Full Clip Edition: Story-Trailer soll überarbeitete Grafik veranschaulichen - 4Players.de

Gearbox und People Can Fly haben den folgenden Story-Trailer zur Full Clip Edition von Bulletstorm veröffentlicht, in dem die Charaktere und die Hintergrundgeschichte vorgestellt werden. Das Video soll laut Publisher zugleich die überarbeitete Grafik (hochaufgelöste Texturen, höhere Polygonanzahl etc.) präsentieren. Der Over-the-Top-Shooter wird am 7. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Full Clip Edition - Story Trailer