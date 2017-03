Bulletstorm: Full Clip Edition: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Gearbox und People Can Fly werden Bulletstorm: Full Clip Edition am 7. April 2017 für PC (Preis: 45,99 Euro), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen und haben passend zum anstehenden Verkaufsstart den Launch-Trailer bereitgestellt. Die Full Clip Edition von Bulletstorm umfasst die Einzelspielerkampagne, den Overkill-Modus für die Kampagne (New-Game-Plus; alle Waffen sind freigeschaltet), sämtliche DLC-Pakete (Gun Sonata und Blood Symphony) sowie insgesamt 30 Wettkampf- und 12 Coop-Multiplayer-Karten. Man wird den Shooter auch als Duke Nukem (Sprecher: Jon St. John) durchspielen können. Hochaufgelöste Texturen, mehr Polygone, eine flüssigere Bildwiederholrate, überarbeiteter Sound und 4K-Grafik auf PC und PlayStation 4 Pro werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Full Clip Edition - Launch Trailer