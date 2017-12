Bei Humble Bundle ist man wieder in Spendierlaune : Nachdem man kürzlich erst das Metal-Erlebnis Brütal Legends kostenlos angeboten hat , stellt man jetzt The Bureau: XCOM Declassified von 2K Games und 2K Marin als freien Download für PC und Mac zur Verfügung.Allerdings dürfte sich die Freude in Grenzen halten: Im Gegensatz zu den großartigen Strategiespielen konnte der Ableger mit seinem Fokus auf Shooter-Action und der halbgaren Umsetzung interessanter Ideen nur bedingt überzeugen. Aber wie war das noch mit dem geschenkten Gaul...?Letztes aktuelles Video: GeForce GTX PhysX-Trailer