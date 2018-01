de Blob 2 erscheint Ende Februar für PS4 und Xbox One

Vorstellungskraft: Beginne ein actionreiches, farbenfrohes Abenteuer mit zwölf Einzelspieler-Leveln, in denen du die Welt mit deinen eigenen Farben, Mustern und Musikstücken zum Leben erweckst, ganz wie du willst.

Lachen: Nur der farbenfrohe Streichespieler Blob kann Papa Blancs bösen Plan verhindern, alle Farben aus Prisma City zu stehlen.

Kraft: Breche durch Wände, springe über Wolkenkratzer und zermatsche Inkies – alles dank der neuen Powerups, die dich zu einem Superblob machen.

Erforschen: Pinsele alles voll, von eisigen Außenposten über tropische Biokuppeln bis zu weit entfernten Raumstationen, um die Bürger von Prisma City zu retten.

Transformieren: Drinnen, draußen, über der Erde und darunter – Blob kennt bei seinen Minimissionen und epischen Bosskämpfen keine Grenzen. Schließlich geht es darum, diesem gewaltigen Universum Farbe und Musik wiederzugeben.

Teilen: Zieh mit deinen Freunden in brandneuen kooperativen Split-Screen-Modus los, um die Farbe zurückzubringen."

Nach dem Remaster von de Blob 2 auf PC wird das farbenfrohe Spiel auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die besagten Konsolenversion werden ab dem 27. Februar 2018 erhältlich sein. Das Spiel erschien ursprünglich im Februar 2011 für PlayStation 3, Wii und Xbox 360 ( zum Test ).Die überarbeitete PC-Neuauflage bot hochskalierte Videos, FXAA Anti-Aliasing, weitere Auflösungen sowie Grafikoptionen, Tastatur- und Maus- sowie Gamepad-Unterstützung (inkl. "inoffizielle Wiimotes"), Anpassungsmöglichkeiten des Benutzer-Interfaces und freie Tastenbelegung.Produktbeschreibung (laut Hersteller):"In de Blob 2 ist Comrade Black mit seinen Inkies zurückgekehrt, um die Welt erneut aller Farben zu berauben. Da er Hilfe von Papa Blanc und dessen Blancs genannten Gefolgsleuten bekommt, haben Blob und seine Freunde eine Menge Arbeit vor sich, bevor die Bürger von Prisma City wieder Farben erleben dürfen. Beginne ein actionreiches, farbenfrohes Abenteuer, in dem eigene Farben, Muster und Musik die Welt zum Leben erwecken. De Blob 2 ist ein kreatives Spiel, deiner Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt:Letztes aktuelles Video: Trailer für PS4 und Xbox One